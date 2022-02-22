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Бур Bosch 2.608.586.780, SDS-Max, 25x800/920 мм
5.0
1
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Буры SDS-Max
    Бур Bosch 2.608.586.780, SDS-Max, 25x800/920 мм
    Арт. Х1501577126
    5.0
    1
    Бур Bosch 2.608.586.780, SDS-Max, 25x800/920 мм

      Бур Bosch 2.608.586.780, SDS-Max, 25x800/920 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1501577126
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение
      		бетон
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бур BOSCH 2.608.586.780 специальное центрирующее острие для эффективного засверливания в бетоне

        Преимущества

        • Долговечный твердый сплав с мелкой зернистостью - долгий срок службы/ оптимальная износостойкость
        • Индикатор износа
        • Пока индикатор износа заметен на сверле, диаметр отверстия все еще находится в пределах допуска для установки дюбеля
        • 4 режущие кромки
        • твердый сплав - исключительно прочные и агрессивные S-образные режущие кромки твердосплавной пластины и скошенные вспомогательные режущие кромки для высокой производительности сверления
        • Дизайн спиралей ''2+2'' - оптимально адаптированный к вибрациям дизайн спирали для эффективной передачи приводного усилия и максимальной скорости сверления