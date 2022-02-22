Бур Bosch 2.608.586.780, SDS-Max, 25x800/920 мм
Арт. Х1501577126
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение
|бетон
- Бур BOSCH 2.608.586.780 специальное центрирующее острие для эффективного засверливания в бетоне
Преимущества
- Долговечный твердый сплав с мелкой зернистостью - долгий срок службы/ оптимальная износостойкость
- Индикатор износа
- Пока индикатор износа заметен на сверле, диаметр отверстия все еще находится в пределах допуска для установки дюбеля
- 4 режущие кромки
- твердый сплав - исключительно прочные и агрессивные S-образные режущие кромки твердосплавной пластины и скошенные вспомогательные режущие кромки для высокой производительности сверления
- Дизайн спиралей ''2+2'' - оптимально адаптированный к вибрациям дизайн спирали для эффективной передачи приводного усилия и максимальной скорости сверления