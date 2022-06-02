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Бур Bosch 2.608.685.861 (SDS-Max-4, 16x540/400 мм)
5.0
2
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Буры SDS-Max
    Бур Bosch 2.608.685.861 (SDS-Max-4, 16x540/400 мм)
    Арт. Х1501577223
    5.0
    2
    Бур Bosch 2.608.685.861 (SDS-Max-4, 16x540/400 мм)

      Бур Bosch 2.608.685.861 (SDS-Max-4, 16x540/400 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1501577223
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Количество граней
      		4
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение
      		бетон, кирпич, камень
      Упаковка
      		упаковка с подвесом
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бур BOSCH 2.608.685.861 предназначен для работ по бетону и каменной кладке. Подходит для всех перфораторов с держателем SDS-max

        Преимущества

        • Конструкция с 4 режущими кромками обеспечивает долгий срок службы без заеданий при сверлении арматуры
        • Большая U-образная спираль увеличивает срок службы и хорошо удаляет пыль
        • Долговечность сверла также обеспечивается исключительно прочным твердым сплавом, который противостоит износу