Бур Bosch 2.608.685.861 (SDS-Max-4, 16x540/400 мм)
Арт. Х1501577223
Характеристики
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Производитель
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Количество граней
|4
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение
|бетон, кирпич, камень
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Упаковка
|упаковка с подвесом
- Бур BOSCH 2.608.685.861 предназначен для работ по бетону и каменной кладке. Подходит для всех перфораторов с держателем SDS-max
Преимущества
- Конструкция с 4 режущими кромками обеспечивает долгий срок службы без заеданий при сверлении арматуры
- Большая U-образная спираль увеличивает срок службы и хорошо удаляет пыль
- Долговечность сверла также обеспечивается исключительно прочным твердым сплавом, который противостоит износу