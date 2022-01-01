Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бур BOSCH 2.608.586.721 (SDS-Plus, 20x250/200 мм)
Найти аналог
Буры SDS-Plus
    Бур BOSCH 2.608.586.721 (SDS-Plus, 20x250/200 мм)
    Арт. 9016589355
    Бур BOSCH 2.608.586.721 (SDS-Plus, 20x250/200 мм)
    Бур BOSCH 2.608.586.721 (SDS-Plus, 20x250/200 мм)
      Бур BOSCH 2.608.586.721 (SDS-Plus, 20x250/200 мм)
      Бур BOSCH 2.608.586.721 (SDS-Plus, 20x250/200 мм)

      Бур BOSCH 2.608.586.721 (SDS-Plus, 20x250/200 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9016589355

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение
      		кирпич
      Упаковка
      		упаковка с подвесом
      Устройство
      		Speed X
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Бур Bosch 2.608.586.721 используется в перфораторах с патроном SDS-Plus. Такое ударное сверло с центрирующим острием идеально подходит для сверления неармированного и армированного бетона, а также силикатного кирпича.

        Преимущества и особенности:

        • Острие сверла оснащено S-образной режущей кромкой и скошенными вспомогательными режущими кромками, таким образом, обеспечивается высокая производительность сверления;
        • Короткая сверлильная головка имеет большие пылеотводящие каналы, что делает работу более комфортной;
        • Нагрев оснастки минимален, а скорость очень высока;
        • Продолжительный срок службы.

        Комплектация:

        • Бур Bosch 2.608.586.721 – 1 шт.