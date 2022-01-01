Бур BOSCH 2.608.586.725 (SDS-Plus, 20х450/400 мм)

Описание товара:

Бур BOSCH 2.608.586.725 используется в перфораторах с патроном SDS-Plus. Такое ударное сверло с центрирующим острием идеально подходит для сверления неармированного и армированного бетона, а также силикатного кирпича.

Преимущества и особенности:

Острие сверла оснащено S-образной режущей кромкой и скошенными вспомогательными режущими кромками, таким образом, обеспечивается высокая производительность сверления;

Короткая сверлильная головка имеет большие пылеотводящие каналы, что делает работу более комфортной;

Нагрев оснастки минимален, а скорость очень высока;

Продолжительный срок службы.

Комплектация: