Бур BOSCH 2.608.586.725 (SDS-Plus, 20х450/400 мм)
Арт. 9016589358
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|450x25x25
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение
|бетон
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Упаковка
|упаковка с подвесом
Описание товара:
Бур BOSCH 2.608.586.725 используется в перфораторах с патроном SDS-Plus. Такое ударное сверло с центрирующим острием идеально подходит для сверления неармированного и армированного бетона, а также силикатного кирпича.
Преимущества и особенности:
- Острие сверла оснащено S-образной режущей кромкой и скошенными вспомогательными режущими кромками, таким образом, обеспечивается высокая производительность сверления;
- Короткая сверлильная головка имеет большие пылеотводящие каналы, что делает работу более комфортной;
- Нагрев оснастки минимален, а скорость очень высока;
- Продолжительный срок службы.
Комплектация:
- Бур BOSCH 2.608.586.725 – 1 шт.