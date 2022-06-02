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Бур Bosch 2.608.833.817 SDS-Plus-5X, 14x150/210 мм
5.0
2
418 ₽
441 ₽
Буры SDS-Plus
    Бур Bosch 2.608.833.817 SDS-Plus-5X, 14x150/210 мм
    Арт. X11933302
    5.0
    2
    Бур Bosch 2.608.833.817 SDS-Plus-5X, 14x150/210 мм
    Бур Bosch 2.608.833.817 SDS-Plus-5X, 14x150/210 мм
    Бур Bosch 2.608.833.817 SDS-Plus-5X, 14x150/210 мм
    Бур Bosch 2.608.833.817 SDS-Plus-5X, 14x150/210 мм

    Бур Bosch 2.608.833.817 SDS-Plus-5X, 14x150/210 мм

    • -23 ₽
    418 ₽
    441 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз сегодня или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать послезавтра или позже
      из 629 пунктов выдачи, 165 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽
    Арт. X11933302
    5.0
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Bosch
    Количество граней
    		4
    Габариты, мм
    		210x14
    Количество предметов, шт
    		1
    Назначение
    		бетон
    Все характеристики
    • -23 ₽
    418 ₽
    441 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз сегодня или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать послезавтра или позже
      из 629 пунктов выдачи, 165 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
    • Бур BOSCH 2.608.833.817 обеспечивает высокоэффективное сверление железобетона. Подходит для перфораторов с держателем SDS plus. Широкие, короткие каналы для удаления пыли в 4-спиральной конструкции быстро удаляют пыль, поэтому сверло быстро и с минимальным износом проходит бетон и арматуру.

      Преимущества

      • Геометрическая форма наконечника с 4 кромками предотвращает заедание и поломку, обеспечивая оптимальные результаты
      • Наконечник с «углом поворота» и 4-канальная конструкция хорошо удаляют пыль для быстрого сверления с пониженным износом
      • Центрирующий наконечник направляет сверло для эффективного сверления отверстий в точности необходимого диаметра