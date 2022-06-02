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Бур Bosch 2.608.833.791 SDS-Plus-5X, 8x200/260 мм
5.0
2
304 ₽
320 ₽
Буры SDS-Plus
    Бур Bosch 2.608.833.791 SDS-Plus-5X, 8x200/260 мм
    Арт. X11933300
    5.0
    2
    Бур Bosch 2.608.833.791 SDS-Plus-5X, 8x200/260 мм
    Бур Bosch 2.608.833.791 SDS-Plus-5X, 8x200/260 мм
      Бур Bosch 2.608.833.791 SDS-Plus-5X, 8x200/260 мм
      Бур Bosch 2.608.833.791 SDS-Plus-5X, 8x200/260 мм

      Бур Bosch 2.608.833.791 SDS-Plus-5X, 8x200/260 мм

      • -16 ₽
      304 ₽
      320 ₽
      за штуку
      цена при
      заказе на сайте
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 623 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X11933300
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Количество граней
      		4
      Габариты, мм
      		260x8
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение
      		бетон
      Все характеристики
      • -16 ₽
      304 ₽
      320 ₽
      за штуку
      цена при
      заказе на сайте
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 623 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бур BOSCH 2.608.833.791 обеспечивает высокоэффективное сверление железобетона. Подходит для перфораторов с держателем SDS plus. Широкие, короткие каналы для удаления пыли в 4-спиральной конструкции быстро удаляют пыль, поэтому сверло быстро и с минимальным износом проходит бетон и арматуру.

        Преимущества 

        • Геометрическая форма наконечника с 4 кромками предотвращает заедание и поломку, обеспечивая оптимальные результаты
        • Наконечник с «углом поворота» и 4-канальная конструкция хорошо удаляют пыль для быстрого сверления с пониженным износом
        • Центрирующий наконечник направляет сверло для эффективного сверления отверстий в точности необходимого диаметра