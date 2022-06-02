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Бур Bosch 2.608.833.788 SDS-Plus-5X, 8x50x110 мм
5.0
2
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Буры SDS-Plus
    Бур Bosch 2.608.833.788 SDS-Plus-5X, 8x50x110 мм
    Арт. 9016589570
    5.0
    2
    Бур Bosch 2.608.833.788 SDS-Plus-5X, 8x50x110 мм
    Бур Bosch 2.608.833.788 SDS-Plus-5X, 8x50x110 мм
      Бур Bosch 2.608.833.788 SDS-Plus-5X, 8x50x110 мм
      Бур Bosch 2.608.833.788 SDS-Plus-5X, 8x50x110 мм

      Бур Bosch 2.608.833.788 SDS-Plus-5X, 8x50x110 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9016589570
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Количество граней
      		4
      Габариты, мм
      		110x8
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение
      		бетон
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бур BOSCH 2.608.833.788 обеспечивает высокоэффективное сверление железобетона. Подходит для перфораторов с держателем SDS plus. Широкие, короткие каналы для удаления пыли в 4-спиральной конструкции быстро удаляют пыль, поэтому сверло быстро и с минимальным износом проходит бетон и арматуру.

        Преимущества

        • Геометрическая форма наконечника с 4 кромками предотвращает заедание и поломку, обеспечивая оптимальные результаты
        • Наконечник с «углом поворота» и 4-канальная конструкция хорошо удаляют пыль для быстрого сверления с пониженным износом
        • Центрирующий наконечник направляет сверло для эффективного сверления отверстий в точности необходимого диаметра