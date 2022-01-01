Бур BOSCH 1.618.596.172 (SDS Plus-5, 8х115/50 мм)
Арт. Х1513823
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение
|бетон
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Упаковка
|упаковка с подвесом
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Устройство
|S4L
Описание товара:
Бур BOSCH 1.618.596.172 обеспечивает легкое сверление. Плавная работа обеспечивается пазами и вырезами на твердосплавном наконечнике, позволяющими ему легко проникать через материал и предотвращающими заедание в бетоне. Сверло предназначено для каменной кладки и бетона. Подходит для перфораторов с держателем SDS-plus. Чтобы получить точные результаты, следует контролировать индикатор износа: если он виден, диаметр отверстия еще соответствует допускам для установки металлических анкеров.
Преимущества и особенности:
- Качество сверла подтверждает отметка о прохождении теста комиссии ассоциации по сверлам по бетону PGM, что гарантирует соответствие жестким допускам, точности сверления и надежности установки крепежных деталей;
- Твердосплавный наконечник с пазами для ровной работы без заклинивания;
- Центрирующий наконечник Activeteq ведет сверло для легкого начала сверления без заклинивания и увода;
- Технология AWB-пайки и закалки снижает вибрации при работе и нагрузку на пользователя.
Комплектация:
- Бур BOSCH 1.618.596.172 – 1 шт.