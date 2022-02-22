Бур DeWalt DT 9840, SDS-Plus, 12x160 мм
Арт. X190827
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|США
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Габариты, мм
|160x12
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение
|бетон, кирпич, камень
- Бур Dewalt SDS-plus используется совместно с перфораторами, имеющими тип патрона SDS+. Данные буры имеют закаленный сердечник, что делает их очень прочными, а особая геометрия режущих кромок обеспечивает быстрое сверление. Такая оснастка идеально подходит для работы по бетону, кирпичу, камню. Благодаря специальным канавкам продукты бурения быстро и эффективно удаляются. Надежность и долгий срок службы обусловлены прочными карбидными напайками.