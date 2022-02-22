Бур DeWalt DT 9840, SDS-Plus, 12x160 мм

Бур Dewalt SDS-plus используется совместно с перфораторами, имеющими тип патрона SDS+. Данные буры имеют закаленный сердечник, что делает их очень прочными, а особая геометрия режущих кромок обеспечивает быстрое сверление. Такая оснастка идеально подходит для работы по бетону, кирпичу, камню. Благодаря специальным канавкам продукты бурения быстро и эффективно удаляются. Надежность и долгий срок службы обусловлены прочными карбидными напайками.

