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Бур DeWalt DT 9840, SDS-Plus, 12x160 мм
4.8
4
98 ₽
Буры SDS-Plus
    Бур DeWalt DT 9840, SDS-Plus, 12x160 мм
    Арт. X190827
    4.8
    4
    Бур DeWalt DT 9840, SDS-Plus, 12x160 мм

      Бур DeWalt DT 9840, SDS-Plus, 12x160 мм

      98 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X190827
      4.8
      4

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Родина бренда
      		США
      Габариты, мм
      		160x12
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение
      		бетон, кирпич, камень
      Все характеристики
      98 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бур Dewalt SDS-plus используется совместно с перфораторами, имеющими тип патрона SDS+. Данные буры имеют закаленный сердечник, что делает их очень прочными, а особая геометрия режущих кромок обеспечивает быстрое сверление. Такая оснастка идеально подходит для работы по бетону, кирпичу, камню. Благодаря специальным канавкам продукты бурения быстро и эффективно удаляются. Надежность и долгий срок службы обусловлены прочными карбидными напайками.