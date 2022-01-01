Бур DeWalt DT8914-QZ, 6х150/210 мм
Арт. О00000023433
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|США
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Габариты, мм
|210x6
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Количество предметов, шт
|1
- Бур XLR DeWalt DT 8914-QZ используется в перфораторах с типом крепления SDS-plus.
Преимущества
- Оснащен цельной твердосплавной головкой с 4-мя кромками, которая позволяет получать чистые круглые отверстия при постоянной скорости сверления и исключает заклинивание бура в армированном бетоне
- Благодаря усилению ствола оснастки ударная энергия переноситься оптимально
- Спираль оснащена 4-мя отводящими канавками, что способствует своевременному отводу шлама
- Применяют для сверления отверстий в армированном бетоне, кирпичной кладке, натуральном и искусственном камне
- Имеет повышенный срок эксплуатации