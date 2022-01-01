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Бур DeWalt DT8914-QZ, 6х150/210 мм
540 ₽
Буры SDS-Plus
    Бур DeWalt DT8914-QZ, 6х150/210 мм
    Арт. О00000023433
    Бур DeWalt DT8914-QZ, 6х150/210 мм
    Бур DeWalt DT8914-QZ, 6х150/210 мм
      Бур DeWalt DT8914-QZ, 6х150/210 мм
      Бур DeWalt DT8914-QZ, 6х150/210 мм

      Бур DeWalt DT8914-QZ, 6х150/210 мм

      540 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000023433

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		США
      Габариты, мм
      		210x6
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      540 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бур XLR DeWalt DT 8914-QZ используется в перфораторах с типом крепления SDS-plus.

        Преимущества

        • Оснащен цельной твердосплавной головкой с 4-мя кромками, которая позволяет получать чистые круглые отверстия при постоянной скорости сверления и исключает заклинивание бура в армированном бетоне
        • Благодаря усилению ствола оснастки ударная энергия переноситься оптимально 
        • Спираль оснащена 4-мя отводящими канавками, что способствует своевременному отводу шлама
        • Применяют для сверления отверстий в армированном бетоне, кирпичной кладке, натуральном и искусственном камне
        • Имеет повышенный срок эксплуатации