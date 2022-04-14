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Бур по кафелю DREMEL 569 2.615.056.932 (1,6 мм)
5.0
2
Найти аналог
Насадки для граверов
    Бур по кафелю DREMEL 569 2.615.056.932 (1,6 мм)
    Арт. X13190517116
    5.0
    2
    Бур по кафелю DREMEL 569 2.615.056.932 (1,6 мм)
    Бур по кафелю DREMEL 569 2.615.056.932 (1,6 мм)
      Бур по кафелю DREMEL 569 2.615.056.932 (1,6 мм)
      Бур по кафелю DREMEL 569 2.615.056.932 (1,6 мм)

      Бур по кафелю DREMEL 569 2.615.056.932 (1,6 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13190517116
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение по материалу
      		металл, пластик
      Вес, кг
      		0.02
      Диаметр хвостовика, мм
      		3.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Насадка предназначена для удаления межплиточного раствора, например, в ванных комнатах и туалетах. Идеально подходит для удаления раствора в швах между плиткой на стенах и полу, а также для удаления цемента при замене расколотой плитки.

        Комплектация:

        • Бур Dremel 569 – 1 шт.