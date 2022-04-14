Бур по кафелю DREMEL 569 2.615.056.932 (1,6 мм)
Арт. X13190517116
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение по материалу
|металл, пластик
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Вес, кг
|0.02
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Диаметр хвостовика, мм
|3.2
Описание товара:
Насадка предназначена для удаления межплиточного раствора, например, в ванных комнатах и туалетах. Идеально подходит для удаления раствора в швах между плиткой на стенах и полу, а также для удаления цемента при замене расколотой плитки.
Комплектация:
- Бур Dremel 569 – 1 шт.