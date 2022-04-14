Бур по кафелю DREMEL 569 2.615.056.932 (1,6 мм)

Описание товара:

Насадка предназначена для удаления межплиточного раствора, например, в ванных комнатах и туалетах. Идеально подходит для удаления раствора в швах между плиткой на стенах и полу, а также для удаления цемента при замене расколотой плитки.

Комплектация: