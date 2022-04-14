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Бур по кафелю DREMEL 570 2.615.057.032 (3,2 мм)
5.0
2
Найти аналог
Насадки для граверов
    Бур по кафелю DREMEL 570 2.615.057.032 (3,2 мм)
    Арт. X1319051738
    5.0
    2
    Бур по кафелю DREMEL 570 2.615.057.032 (3,2 мм)

      Бур по кафелю DREMEL 570 2.615.057.032 (3,2 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1319051738
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение по материалу
      		дерево, пластик, камень
      Вес, кг
      		0.21
      Диаметр хвостовика, мм
      		3.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Насадка предназначена для удаления межплиточного раствора, например, в ванных комнатах и туалетах. Идеально подходит для удаления раствора в швах между плиткой на стенах и полу, а также для удаления цемента при замене расколотой плитки.

        Комплектация:

        • Бур Dremel 570 – 1 шт.