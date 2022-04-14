Бур по кафелю DREMEL 570 2.615.057.032 (3,2 мм)
Арт. X1319051738
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение по материалу
|дерево, пластик, камень
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Вес, кг
|0.21
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Диаметр хвостовика, мм
|3.2
Описание товара:
Насадка предназначена для удаления межплиточного раствора, например, в ванных комнатах и туалетах. Идеально подходит для удаления раствора в швах между плиткой на стенах и полу, а также для удаления цемента при замене расколотой плитки.
Комплектация:
- Бур Dremel 570 – 1 шт.