Бур Drebo 2403, SDS-Plus, 5x100/160 мм
Арт. Х150128
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|160x5
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение
|бетон, кирпич
- Бур DREBO 2403 превосходит другие буры по скорости сверления и сроку службы. Это позволяет снизить себестоимость сверления одного отверстия. Уникальные методы термической обработки делают бур более устойчивым к изгибам. Подходит для работ по бетону, кирпичу и натуральному камню.
Преимущества
- Выпуклая твердосплавная пластина позволяет хорошо центрировать бур при работе
- Специальная геометрия спирали уменьшает вибрацию и улучшает отвод шлама из отверстия, усиленное тело бура уменьшает вибрацию во время работы и обеспечивает лучшую передачу энергии удара