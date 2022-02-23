Бур Drebo 2403, SDS-Plus, 5x100/160 мм

Преимущества

Выпуклая твердосплавная пластина позволяет хорошо центрировать бур при работе

Специальная геометрия спирали уменьшает вибрацию и улучшает отвод шлама из отверстия, усиленное тело бура уменьшает вибрацию во время работы и обеспечивает лучшую передачу энергии удара

Бур DREBO 2403 превосходит другие буры по скорости сверления и сроку службы. Это позволяет снизить себестоимость сверления одного отверстия. Уникальные методы термической обработки делают бур более устойчивым к изгибам. Подходит для работ по бетону, кирпичу и натуральному камню.