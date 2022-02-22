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Бур Drebo 2427, SDS-Plus, 10x110/50 мм
5.0
2
68 ₽
Буры SDS-Plus
    Бур Drebo 2427, SDS-Plus, 10x110/50 мм
    Арт. Х150106
    5.0
    2
    Бур Drebo 2427, SDS-Plus, 10x110/50 мм

      Бур Drebo 2427, SDS-Plus, 10x110/50 мм

      68 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х150106
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Drebo
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		110x10
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение
      		бетон, кирпич
      Все характеристики
      68 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бур DREBO 2427 превосходит другие буры по скорости сверления и сроку службы. Это позволяет снизить себестоимость сверления одного отверстия. Уникальные методы термической обработки делают бур более устойчивым к изгибам. Подходит для работ по бетону, кирпичу и натуральному камню.

        Преимущества

        • Выпуклая твердосплавная пластина позволяет хорошо центрировать бур при работе
        • Специальная геометрия спирали уменьшает вибрацию и улучшает отвод шлама из отверстия, усиленное тело бура уменьшает вибрацию во время работы и обеспечивает лучшую передачу энергии удара