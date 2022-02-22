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Бур Drebo 2466 V PLUS 2-cutting (16x950/1000 мм; SDS-plus)
5.0
2
Найти аналог
Буры SDS-Plus
    Бур Drebo 2466 V PLUS 2-cutting (16x950/1000 мм; SDS-plus)
    Арт. Х1501162
    5.0
    2
    Бур Drebo 2466 V PLUS 2-cutting (16x950/1000 мм; SDS-plus)
    Бур Drebo 2466 V PLUS 2-cutting (16x950/1000 мм; SDS-plus)
    Бур Drebo 2466 V PLUS 2-cutting (16x950/1000 мм; SDS-plus)
      Бур Drebo 2466 V PLUS 2-cutting (16x950/1000 мм; SDS-plus)
      Бур Drebo 2466 V PLUS 2-cutting (16x950/1000 мм; SDS-plus)
      Бур Drebo 2466 V PLUS 2-cutting (16x950/1000 мм; SDS-plus)

      Бур Drebo 2466 V PLUS 2-cutting (16x950/1000 мм; SDS-plus)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1501162
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Drebo
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		1000x16
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение
      		бетон, кирпич, камень
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бур V PLUS 2-cutting D.BOR 2466 предназначен для перфораторов с системой крепления SDS-plus. Применяется для сверления глухих/сквозных отверстий в бетоне, кирпиче и натуральном камне.
        Бур изготовлен из легированной стали 34CrNiMo6, сочетает в себе низкую хрупкость, высокую гибкость, прочность и износостойкость.
        Твердосплавная пластина имеет три вершины: центрирующая вершина – усиленная, помогает делать точные отверстия, две боковые вершины.
        Бур оснащен спиралью особой формы и усиленной сердцевиной, которые точно соответствуют друг другу, что обеспечивает эффективную передачу энергии удара от перфоратора.
        Имеет сертификат PGM - независимая организация по проверке буров (Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e. V., Remscheid, Deutschland)

        Преимущества

        • Длительный срок службы
        • Точное сверление
        • Высокая производительность
        • Низкий уровень вибрации при сверлении