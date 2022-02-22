Бур Drebo ZENTRO 4381, SDS-Plus, 5x160/100 мм
Арт. Х1501577809
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|160x5
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Количество предметов, шт
|1
- Бур DREBO ZENTRO 4381 предназначен для перфораторов с системой крепления SDS-plus. Применяется для сверления глухих/сквозных отверстий в армированном бетоне, кирпиче, натуральном камне. Бур изготовлен из легированной стали 34CrNiMo6, сочетает в себе низкую хрупкость, высокую гибкость, прочность и износостойкость. Крестообразная монолитная твердосплавная пластина врезана в тело бура так, что голова и тело бура составляют единое целое, это важно для компенсации удара и действия торсионных сил. Оснастка имеет пять вершин: центрирующая вершина – усиленная, помогает делать точные отверстия, четыре боковые вершины. Бур оснащен спиралью с четырьмя канавками, что обеспечивает ровное вращение, минимизирует износ и потерю энергии за счет трения. Имеет сертификат PGM - независимая организация по проверке буров.
Преимущества
- Длительный срок службы
- Точное сверление
- Высокая производительность
- Низкий уровень вибрации при сверлении