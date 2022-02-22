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Бур Drebo ZENTRO 4381, SDS-Plus, 5x160/100 мм
5.0
2
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Буры SDS-Plus
    Бур Drebo ZENTRO 4381, SDS-Plus, 5x160/100 мм
    Арт. Х1501577809
    5.0
    2
    Бур Drebo ZENTRO 4381, SDS-Plus, 5x160/100 мм
    Бур Drebo ZENTRO 4381, SDS-Plus, 5x160/100 мм
      Бур Drebo ZENTRO 4381, SDS-Plus, 5x160/100 мм
      Бур Drebo ZENTRO 4381, SDS-Plus, 5x160/100 мм

      Бур Drebo ZENTRO 4381, SDS-Plus, 5x160/100 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1501577809
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Drebo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		160x5
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бур DREBO ZENTRO 4381 предназначен для перфораторов с системой крепления SDS-plus. Применяется для сверления глухих/сквозных отверстий в армированном бетоне, кирпиче, натуральном камне. Бур изготовлен из легированной стали 34CrNiMo6, сочетает в себе низкую хрупкость, высокую гибкость, прочность и износостойкость. Крестообразная монолитная твердосплавная пластина врезана в тело бура так, что голова и тело бура составляют единое целое, это важно для компенсации удара и действия торсионных сил. Оснастка имеет пять вершин: центрирующая вершина – усиленная, помогает делать точные отверстия, четыре боковые вершины. Бур оснащен спиралью с четырьмя канавками, что обеспечивает ровное вращение, минимизирует износ и потерю энергии за счет трения. Имеет сертификат PGM - независимая организация по проверке буров.

        Преимущества

        • Длительный срок службы
        • Точное сверление
        • Высокая производительность
        • Низкий уровень вибрации при сверлении