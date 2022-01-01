Бур EDGE by PATRIOT 812010005 (SDS-Plus, 8x160 мм)

Описание товара:

Бур EDGE by PATRIOT 812010005 используется в перфораторах с типом крепления SDS-Plus для сверления отверстий в бетоне и кирпичной кладке.

Преимущества и особенности:

Особая конструкция канавок обеспечивает быстрый отвод шлама из рабочей зоны;

Оснастка изготовлена из прокатного прутка и оснащена твердосплавной пластиной.

Комплектация: