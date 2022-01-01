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Бур EDGE by PATRIOT 812010011 (SDS Plus, 14x210 мм)
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Буры SDS-Plus
    Бур EDGE by PATRIOT 812010011 (SDS Plus, 14x210 мм)
    Арт. 9016589516
    Бур EDGE by PATRIOT 812010011 (SDS Plus, 14x210 мм)
    Бур EDGE by PATRIOT 812010011 (SDS Plus, 14x210 мм)
    Бур EDGE by PATRIOT 812010011 (SDS Plus, 14x210 мм)
    Бур EDGE by PATRIOT 812010011 (SDS Plus, 14x210 мм)
    Бур EDGE by PATRIOT 812010011 (SDS Plus, 14x210 мм)
    Бур EDGE by PATRIOT 812010011 (SDS Plus, 14x210 мм)
      Бур EDGE by PATRIOT 812010011 (SDS Plus, 14x210 мм)
      Бур EDGE by PATRIOT 812010011 (SDS Plus, 14x210 мм)
      Бур EDGE by PATRIOT 812010011 (SDS Plus, 14x210 мм)
      Бур EDGE by PATRIOT 812010011 (SDS Plus, 14x210 мм)
      Бур EDGE by PATRIOT 812010011 (SDS Plus, 14x210 мм)
      Бур EDGE by PATRIOT 812010011 (SDS Plus, 14x210 мм)

      Бур EDGE by PATRIOT 812010011 (SDS Plus, 14x210 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9016589516

      Характеристики

      Производитель
      		EDGE by Patriot
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение
      		бетон
      Упаковка
      		упаковка с подвесом
      По армированному бетону
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Бур EDGE by PATRIOT 812010011 используется в перфораторах с типом крепления SDS-Plus для сверления отверстий в бетоне и кирпичной кладке.

        Преимущества и особенности:

        • Особая конструкция канавок обеспечивает быстрый отвод шлама из рабочей зоны;
        • Оснастка изготовлена из прокатного прутка и оснащена твердосплавной пластиной.

        Комплектация:

        • Бур EDGE by PATRIOT 812010011 – 1 шт.