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Бур EDGE by PATRIOT 812010012 (SDS-Plus, 14x310 мм)
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Буры SDS-Plus
    Бур EDGE by PATRIOT 812010012 (SDS-Plus, 14x310 мм)
    Арт. 9016589517
    Бур EDGE by PATRIOT 812010012 (SDS-Plus, 14x310 мм)
    Бур EDGE by PATRIOT 812010012 (SDS-Plus, 14x310 мм)
    Бур EDGE by PATRIOT 812010012 (SDS-Plus, 14x310 мм)
    Бур EDGE by PATRIOT 812010012 (SDS-Plus, 14x310 мм)
    Бур EDGE by PATRIOT 812010012 (SDS-Plus, 14x310 мм)
    Бур EDGE by PATRIOT 812010012 (SDS-Plus, 14x310 мм)
      Бур EDGE by PATRIOT 812010012 (SDS-Plus, 14x310 мм)
      Бур EDGE by PATRIOT 812010012 (SDS-Plus, 14x310 мм)
      Бур EDGE by PATRIOT 812010012 (SDS-Plus, 14x310 мм)
      Бур EDGE by PATRIOT 812010012 (SDS-Plus, 14x310 мм)
      Бур EDGE by PATRIOT 812010012 (SDS-Plus, 14x310 мм)
      Бур EDGE by PATRIOT 812010012 (SDS-Plus, 14x310 мм)

      Бур EDGE by PATRIOT 812010012 (SDS-Plus, 14x310 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9016589517

      Характеристики

      Производитель
      		EDGE by Patriot
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение
      		бетон
      Упаковка
      		упаковка с подвесом
      По армированному бетону
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Бур EDGE by PATRIOT 812010012 используется в перфораторах с типом крепления SDS-Plus для сверления отверстий в бетоне и кирпичной кладке.

        Преимущества и особенности:

        • Особая конструкция канавок обеспечивает быстрый отвод шлама из рабочей зоны;
        • Оснастка изготовлена из прокатного прутка и оснащена твердосплавной пластиной.

        Комплектация:

        • Бур EDGE by PATRIOT 812010012 – 1 шт.