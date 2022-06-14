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Бур усиленный Энкор 10904, SDS-Plus, 8x110/50 мм
5.0
2
34 ₽
Буры SDS-Plus
    Бур усиленный Энкор 10904, SDS-Plus, 8x110/50 мм
    Арт. 9016589342
    5.0
    2
    Бур усиленный Энкор 10904, SDS-Plus, 8x110/50 мм
    Бур усиленный Энкор 10904, SDS-Plus, 8x110/50 мм
    Бур усиленный Энкор 10904, SDS-Plus, 8x110/50 мм
      Бур усиленный Энкор 10904, SDS-Plus, 8x110/50 мм
      Бур усиленный Энкор 10904, SDS-Plus, 8x110/50 мм
      Бур усиленный Энкор 10904, SDS-Plus, 8x110/50 мм

      Бур усиленный Энкор 10904, SDS-Plus, 8x110/50 мм

      34 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 9016589342
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		110x8
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      34 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бур Энкор 10904 предназначен для перфораторов с патроном SDS-Plus. Сверлильная пыль быстро отводится, делая работу наиболее комфортной. Идеально подходит для бурения отверстий во всех типах бетона и большинстве видов камней.

        Преимущества

        • Поверхность сверла спиралевидная и имеет усиленное поверхностное уплотнение, что позволяет выполнять отверстия с большой точностью
        • Трение при работе данной оснасткой минимально, поэтому срок службы весьма продолжителен