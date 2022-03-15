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Бур Энкор 10911 SDS-Plus, 12x160/100 мм
5.0
2
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Буры SDS-Plus
    Бур Энкор 10911 SDS-Plus, 12x160/100 мм
    Арт. Х1513757
    5.0
    2
    Бур Энкор 10911 SDS-Plus, 12x160/100 мм
    Бур Энкор 10911 SDS-Plus, 12x160/100 мм
    Бур Энкор 10911 SDS-Plus, 12x160/100 мм
    Бур Энкор 10911 SDS-Plus, 12x160/100 мм
      Бур Энкор 10911 SDS-Plus, 12x160/100 мм
      Бур Энкор 10911 SDS-Plus, 12x160/100 мм
      Бур Энкор 10911 SDS-Plus, 12x160/100 мм
      Бур Энкор 10911 SDS-Plus, 12x160/100 мм

      Бур Энкор 10911 SDS-Plus, 12x160/100 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1513757
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		160x12
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бур ЭНКОР 10911 предназначен для перфораторов с патроном SDS-Plus. Сверлильная пыль быстро отводится, делая работу наиболее комфортной. Идеально подходит для бурения отверстий во всех типах бетона и большинстве видов камней.

        Преимущества

        • Поверхность сверла спиралевидная и имеет усиленное поверхностное уплотнение, что позволяет выполнять отверстия с большой точностью
        • Трение при работе данной оснасткой минимально, поэтому срок службы весьма продолжителен