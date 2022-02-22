Бур Энкор 10915 SDS-Plus, 8x150x210 мм, усиленный
Арт. 9016589343
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|210x8
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Количество предметов, шт
|1
- Бур усиленный Энкор 10915 предназначен для перфораторов с патроном SDS-plus.
Особенности
- Поверхность сверла спиралевидная и имеет усиленное поверхностное уплотнение, что позволяет выполнять отверстия с большой точностью
- Трение при работе данной оснасткой минимально, поэтому срок службы весьма продолжителен
- Сверлильная пыль быстро отводится, делая работу наиболее комфортной
- Идеально подходит для бурения отверстий во всех типах бетона и большинстве видов камней