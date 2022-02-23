Бур Энкор 10917 SDS-Plus, 12x210/150 мм, усиленный
Арт. Х1513969
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|210x12
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Количество предметов, шт
|1
- Бур ЭНКОР 10917 предназначен для перфораторов с патроном SDS-Plus. Идеально подходит для бурения отверстий во всех типах бетона и большинстве видов камней.
Преимущества
- Поверхность сверла спиралевидная и имеет усиленное поверхностное уплотнение, что позволяет выполнять отверстия с большой точностью
- Трение при работе данной оснасткой минимально, поэтому срок службы весьма продолжителен
- Сверлильная пыль быстро отводится, делая работу наиболее комфортной