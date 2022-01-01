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Бур ЭНКОР 10945 SDS+ 10*350/410 усилен.
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Буры SDS-Plus
    Бур ЭНКОР 10945 SDS+ 10*350/410 усилен.
    Арт. Х1513818
    Бур ЭНКОР 10945 SDS+ 10*350/410 усилен.

      Бур ЭНКОР 10945 SDS+ 10*350/410 усилен.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1513818

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      По армированному бетону
      		Нет
      Диаметр, мм
      		10
      Рабочая длина, мм
      		350
      Общая длина, мм
      		410
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бур Энкор 10945 предназначен для перфораторов с патроном SDS-plus 

        Преимущества

        • Поверхность сверла спиралевидная и имеет усиленное поверхностное уплотнение, что позволяет выполнять отверстия с большой точностью
        • Трение при работе данной оснасткой минимально, поэтому срок службы весьма продолжителен
        • Сверлильная пыль быстро отводится, делая работу наиболее комфортной
        • Идеально подходит для бурения отверстий во всех типах бетона и большинстве видов камней