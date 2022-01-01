Бур ЭНКОР 10946 SDS+ 12*350/410 усилен.
Арт. 9016303
Характеристики
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Производитель
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По армированному бетону
|Нет
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Диаметр, мм
|12
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Рабочая длина, мм
|350
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Общая длина, мм
|410
- Бур Энкор 10946 предназначен для перфораторов с патроном SDS-plus
Преимущества
- Поверхность сверла спиралевидная и имеет усиленное поверхностное уплотнение, что позволяет выполнять отверстия с большой точностью
- Трение при работе данной оснасткой минимально, поэтому срок службы продолжителен
- Сверлильная пыль быстро отводится, делая работу наиболее комфортной
- Идеально подходит для бурения отверстий во всех типах бетона и большинстве видов камней