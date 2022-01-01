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Бур ЭНКОР 10946 SDS+ 12*350/410 усилен.
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Буры SDS-Plus
    Бур ЭНКОР 10946 SDS+ 12*350/410 усилен.
    Арт. 9016303
    Бур ЭНКОР 10946 SDS+ 12*350/410 усилен.

      Бур ЭНКОР 10946 SDS+ 12*350/410 усилен.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9016303

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      По армированному бетону
      		Нет
      Диаметр, мм
      		12
      Рабочая длина, мм
      		350
      Общая длина, мм
      		410
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бур Энкор 10946 предназначен для перфораторов с патроном SDS-plus

        Преимущества

        • Поверхность сверла спиралевидная и имеет усиленное поверхностное уплотнение, что позволяет выполнять отверстия с большой точностью
        • Трение при работе данной оснасткой минимально, поэтому срок службы продолжителен
        • Сверлильная пыль быстро отводится, делая работу наиболее комфортной
        • Идеально подходит для бурения отверстий во всех типах бетона и большинстве видов камней