Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бур Энкор10954 SDS-Plus, 8x400x460 мм, усиленный
5.0
2
Найти аналог
Буры SDS-Plus
    Бур Энкор10954 SDS-Plus, 8x400x460 мм, усиленный
    Арт. 9016589322
    5.0
    2
    Бур Энкор10954 SDS-Plus, 8x400x460 мм, усиленный
    Бур Энкор10954 SDS-Plus, 8x400x460 мм, усиленный
    Бур Энкор10954 SDS-Plus, 8x400x460 мм, усиленный
    Бур Энкор10954 SDS-Plus, 8x400x460 мм, усиленный
      Бур Энкор10954 SDS-Plus, 8x400x460 мм, усиленный
      Бур Энкор10954 SDS-Plus, 8x400x460 мм, усиленный
      Бур Энкор10954 SDS-Plus, 8x400x460 мм, усиленный
      Бур Энкор10954 SDS-Plus, 8x400x460 мм, усиленный

      Бур Энкор10954 SDS-Plus, 8x400x460 мм, усиленный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9016589322
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		460x8
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бур Энкор 10954 предназначен для перфораторов с патроном SDS-plus.

        Особенности

        • Поверхность сверла спиралевидная и имеет усиленное поверхностное уплотнение, что позволяет выполнять отверстия с большой точностью
        • Трение при работе данной оснасткой минимально, поэтому срок службы весьма продолжителен
        • Сверлильная пыль быстро отводится, делая работу наиболее комфортной
        • Идеально подходит для бурения отверстий во всех типах бетона и большинстве видов камней