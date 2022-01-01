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Бур ЭНКОР 24038 (SDS-Max, 20x520/360 мм)
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Буры SDS-Max
    Бур ЭНКОР 24038 (SDS-Max, 20x520/360 мм)
    Арт. Х1501577183
    Бур ЭНКОР 24038 (SDS-Max, 20x520/360 мм)

      Бур ЭНКОР 24038 (SDS-Max, 20x520/360 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1501577183

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение
      		бетон, камень
      Упаковка
      		упаковка с подвесом
      Устройство
      		Quadro-X
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Данное изделие вставляется в патрон перфоратора и используется для бурения в твёрдых материалах, состоит из нижней кромки и шнека, предназначенного для выведения материала. Буры SDS-Max предназначены для работ по бетону, камню, кирпичу и армированным материалам.

        Преимущества и особенности:

        • Буры SDS-Max имеют 4 режущих кромки;
        • Благодаря специально разработанной геометрии режущей части и тщательно подобранному сплаву, эти буры являются одними из самых надежных в работе на рынке электроинструментов.

        Комплектация:

        • Бур ЭНКОР 24038 – 1 шт.