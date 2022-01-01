Бур ЭНКОР 24078 SDS-max 25*760
Арт. Х1501577185
Характеристики
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Производитель
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По армированному бетону
|Нет
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Тип хвостовика
|SDS-Max
- Бур Энкор 24078 предназначен для перфораторов с патроном SDS-Max
Преимущества
- Сверлильная пыль быстро отводится, делая работу наиболее комфортной
- Идеально подходит для бурения отверстий во всех типах бетона и большинстве видов камней
- Для того, чтобы увеличить срок службы бура, его хвостовик необходимо держать в чистоте, а при работе использовать специальную смазку