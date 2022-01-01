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Бур ЭНКОР 24078 SDS-max 25*760
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Буры SDS-Max
    Бур ЭНКОР 24078 SDS-max 25*760
    Арт. Х1501577185
    Бур ЭНКОР 24078 SDS-max 25*760

      Бур ЭНКОР 24078 SDS-max 25*760

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1501577185

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      По армированному бетону
      		Нет
      Тип хвостовика
      		SDS-Max
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бур Энкор 24078 предназначен для перфораторов с патроном SDS-Max

        Преимущества

        • Сверлильная пыль быстро отводится, делая работу наиболее комфортной
        • Идеально подходит для бурения отверстий во всех типах бетона и большинстве видов камней
        • Для того, чтобы увеличить срок службы бура, его хвостовик необходимо держать в чистоте, а при работе использовать специальную смазку