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Бур Энкор 24093 (SDS-Max, 32x1000 мм)
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Буры SDS-Max
    Бур Энкор 24093 (SDS-Max, 32x1000 мм)
    Арт. Х1501577113
    Бур Энкор 24093 (SDS-Max, 32x1000 мм)

      Бур Энкор 24093 (SDS-Max, 32x1000 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1501577113

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение
      		бетон, кирпич, камень
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Данное изделие вставляется в патрон перфоратора и используется для бурения в твёрдых материалах, состоит из нижней кромки и шнека, предназначенного для выведения материала. Буры SDS-Max предназначены для работ по бетону, камню, кирпичу и армированным материалам

        Преимущества

        • Буры SDS-Max имеют 4 режущих кромки
        • Благодаря специально разработанной геометрии режущей части и тщательно подобранному сплаву, эти буры являются одними из самых надежных в работе на рынке электроинструментов