Бур ЭНКОР 24094 (SDS-Max, 32x1000/840 мм)
Арт. Х150157797
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение
|бетон, камень
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Упаковка
|упаковка с подвесом
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Устройство
|Quadro-X
Описание товара:
Данное изделие вставляется в патрон перфоратора и используется для бурения в твёрдых материалах, состоит из нижней кромки и шнека, предназначенного для выведения материала. Буры SDS-Max предназначены для работ по бетону, камню, кирпичу и армированным материалам.
Преимущества и особенности:
- Буры SDS-Max имеют 4 режущих кромки;
- Благодаря специально разработанной геометрии режущей части и тщательно подобранному сплаву, эти буры являются одними из самых надежных в работе на рынке электроинструментов.
Комплектация:
- Бур ЭНКОР 24094 – 1 шт.