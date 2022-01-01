Бур ЭНКОР 24094 (SDS-Max, 32x1000/840 мм)

Описание товара:

Данное изделие вставляется в патрон перфоратора и используется для бурения в твёрдых материалах, состоит из нижней кромки и шнека, предназначенного для выведения материала. Буры SDS-Max предназначены для работ по бетону, камню, кирпичу и армированным материалам.

Преимущества и особенности:

Буры SDS-Max имеют 4 режущих кромки;

Благодаря специально разработанной геометрии режущей части и тщательно подобранному сплаву, эти буры являются одними из самых надежных в работе на рынке электроинструментов.

Комплектация: