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Бур Энкор 24095, SDS-Max, 38x1000/840 мм
5.0
2
Найти аналог
Буры SDS-Max
    Бур Энкор 24095, SDS-Max, 38x1000/840 мм
    Арт. Х150157798
    5.0
    2
    Бур Энкор 24095, SDS-Max, 38x1000/840 мм

      Бур Энкор 24095, SDS-Max, 38x1000/840 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х150157798
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение
      		бетон, кирпич, камень
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Данное изделие вставляется в патрон перфоратора и используется для бурения в твёрдых материалах, состоит из нижней кромки и шнека, предназначенного для выведения материала. Буры SDS-Max предназначены для работ по бетону, камню, кирпичу и армированным материалам

        Преимущества

        • Буры SDS-Max имеют 4 режущих кромки
        • Благодаря специально разработанной геометрии режущей части и тщательно подобранному сплаву, эти буры являются одними из самых надежных в работе на рынке электроинструментов