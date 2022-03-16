Бур Гранит 818940 (SDS-Max, 18x940/800 мм)

Преимущества

Бур оснащен увеличенной головкой с 4-мя резцами, что обеспечивает высокую скорость прохождения сквозь материал и долгий срок службы

Особая форма спирали ускоряет удаление продуктов сверления, уменьшая нагрев инструмента

Деформация бура от ударных нагрузок исключена за счет усиленного стального стержня

Бур ГРАНИТ 818940 используется в перфораторах и отбойных молотках с системой крепления SDS-Max для ударно-вращательного сверления. Предназначен для работы по бетону, граниту, кирпичной кладке и твердым известнякам