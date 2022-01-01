Бур Гранит Quadro-X 824520 SDS-max 24*520/400

Преимущества

Уникальная форма бура способствует уменьшению вибрации спирали для максимальной силы и скорости сверления

Идеально подходит для бурения отверстий во всех типах бетона, кирпичной кладке и силикатном кирпиче

Бур с наконечником с четырьмя твердосплавными режущими кромками предназначен для перфораторов с патроном SDS-max