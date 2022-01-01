Бур Гранит Quadro-X 824520 SDS-max 24*520/400
Арт. Х1501577210
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Количество предметов, шт
|1
|
Назначение
|бетон
- Бур с наконечником с четырьмя твердосплавными режущими кромками предназначен для перфораторов с патроном SDS-max
Преимущества
- Уникальная форма бура способствует уменьшению вибрации спирали для максимальной силы и скорости сверления
- Идеально подходит для бурения отверстий во всех типах бетона, кирпичной кладке и силикатном кирпиче