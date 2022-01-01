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Бур Гранит Quadro-X 824520 SDS-max 24*520/400
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Буры SDS-Max
    Бур Гранит Quadro-X 824520 SDS-max 24*520/400
    Арт. Х1501577210
    Бур Гранит Quadro-X 824520 SDS-max 24*520/400
    Бур Гранит Quadro-X 824520 SDS-max 24*520/400
      Бур Гранит Quadro-X 824520 SDS-max 24*520/400
      Бур Гранит Quadro-X 824520 SDS-max 24*520/400

      Бур Гранит Quadro-X 824520 SDS-max 24*520/400

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1501577210

      Характеристики

      Производитель
      		Гранит
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение
      		бетон
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бур с наконечником с четырьмя твердосплавными режущими кромками предназначен для перфораторов с патроном SDS-max

        Преимущества

        • Уникальная форма бура способствует уменьшению вибрации спирали для максимальной силы и скорости сверления
        • Идеально подходит для бурения отверстий во всех типах бетона, кирпичной кладке и силикатном кирпиче