Бур Гранит 422450 SDS-Plus, 22x450/400 мм
Арт. 9016589445
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|450x22
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Количество предметов, шт
|1
- Бур ГРАНИТ 422450 предназначен для перфораторов с системой крепления SDS-Plus. Применяется для сверления глухих и сквозных отверстий в каменной кладке, бетоне и железобетоне.
Преимущества
- Форма наконечника с 4 кромками предотвращает заклинивание и поломку, обеспечивая высокие результаты
- Наконечник с углом поворота и 4-канальная конструкция обеспечивают повышенное удаление пыли и шлама для быстрого бурения с пониженным износом