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Бур Гранит 422600 SDS-Plus, 22x600/550 мм
5.0
2
1 165 ₽
Буры SDS-Plus
    Бур Гранит 422600 SDS-Plus, 22x600/550 мм
    Арт. 9016589446
    5.0
    2
    Бур Гранит 422600 SDS-Plus, 22x600/550 мм
    Бур Гранит 422600 SDS-Plus, 22x600/550 мм
      Бур Гранит 422600 SDS-Plus, 22x600/550 мм
      Бур Гранит 422600 SDS-Plus, 22x600/550 мм

      Бур Гранит 422600 SDS-Plus, 22x600/550 мм

      1 165 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 9016589446
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Гранит
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		600x22
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      1 165 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бур ГРАНИТ 422600 предназначен для перфораторов с системой крепления SDS-Plus. Применяется для сверления глухих и сквозных отверстий в каменной кладке, бетоне и железобетоне.

        Преимущества

        • Форма наконечника с 4 кромками предотвращает заклинивание и поломку, обеспечивая высокие результаты
        • Наконечник с углом поворота и 4-канальная конструкция обеспечивают повышенное удаление пыли и шлама для быстрого бурения с пониженным износом