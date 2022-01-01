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Бур Гранит 430450 SDS-Plus, 30x450/400 мм
2 120 ₽
Буры SDS-Plus
    Бур Гранит 430450 SDS-Plus, 30x450/400 мм
    Арт. 9016589450
    Бур Гранит 430450 SDS-Plus, 30x450/400 мм

      Бур Гранит 430450 SDS-Plus, 30x450/400 мм

      2 120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 9016589450

      Характеристики

      Производитель
      		Гранит
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		450x30
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      2 120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бур ГРАНИТ 430450 предназначен для перфораторов с системой крепления SDS-Plus. Применяется для сверления глухих и сквозных отверстий в каменной кладке, бетоне и железобетоне.

        Преимущества

        • Форма наконечника с 4 кромками предотвращает заклинивание и поломку, обеспечивая высокие результаты
        • Наконечник с углом поворота и 4-канальная конструкция обеспечивают повышенное удаление пыли и шлама для быстрого бурения с пониженным износом