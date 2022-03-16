Бур Гранит 446110 SDS-Plus, 6x110/50 мм

Преимущества

Форма наконечника с 4 кромками предотвращает заклинивание и поломку, обеспечивая высокие результаты

Наконечник с углом поворота и 4-канальная конструкция обеспечивают повышенное удаление пыли и шлама для быстрого бурения с пониженным износом

Бур ГРАНИТ 446110 предназначен для перфораторов с системой крепления SDS-Plus. Применяется для сверления глухих и сквозных отверстий в каменной кладке, бетоне и железобетоне.