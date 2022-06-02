Бур Гранит 446310 SDS-Plus, 6x310/250 мм
Арт. 9016589561
Характеристики
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Производитель
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Количество граней
|4
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Габариты, мм
|310x6
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение
|бетон
- Бур ГРАНИТ 446310 предназначен для перфораторов с системой крепления SDS-Plus. Применяется для сверления глухих и сквозных отверстий в каменной кладке, бетоне и железобетоне.
Преимущества
- Форма наконечника с 4 кромками предотвращает заклинивание и поломку, обеспечивая высокие результаты
- Наконечник с углом поворота и 4-канальная конструкция обеспечивают повышенное удаление пыли и шлама для быстрого бурения с пониженным износом