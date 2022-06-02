Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бур Гранит 446310 SDS-Plus, 6x310/250 мм
4.3
3
240 ₽
Буры SDS-Plus
    Бур Гранит 446310 SDS-Plus, 6x310/250 мм
    Арт. 9016589561
    4.3
    3
    Бур Гранит 446310 SDS-Plus, 6x310/250 мм
    Бур Гранит 446310 SDS-Plus, 6x310/250 мм
      Бур Гранит 446310 SDS-Plus, 6x310/250 мм
      Бур Гранит 446310 SDS-Plus, 6x310/250 мм

      Бур Гранит 446310 SDS-Plus, 6x310/250 мм

      240 ₽
      за штуку
      цена при
      заказе на сайте
      • больше 15 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 ноября или позже
        из 629 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 9016589561
      4.3
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Гранит
      Количество граней
      		4
      Габариты, мм
      		310x6
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение
      		бетон
      Все характеристики
      240 ₽
      за штуку
      цена при
      заказе на сайте
      • больше 15 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 ноября или позже
        из 629 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бур ГРАНИТ 446310 предназначен для перфораторов с системой крепления SDS-Plus. Применяется для сверления глухих и сквозных отверстий в каменной кладке, бетоне и железобетоне.

        Преимущества 

        • Форма наконечника с 4 кромками предотвращает заклинивание и поломку, обеспечивая высокие результаты
        • Наконечник с углом поворота и 4-канальная конструкция обеспечивают повышенное удаление пыли и шлама для быстрого бурения с пониженным износом