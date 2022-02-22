Бур Makita D-00309, SDS-Plus, 16x250/310 мм

Преимущества

Благодаря четырем твердосплавным равномерно функционирующим режущим кромкам данный бур легко проходит сквозь обрабатываемую поверхность и не застревает даже при попадании в арматуру

Отцентрированное коническое острие способствует сверлению в точно намеченном месте

При поломке бура его необходимо заменить, чтобы не перегрузить оборудование и продлить срок его службы

Бур Makita D-00309 применяется совместно с перфораторами, имеющими тип патрона SDS-Plus, предназначен для сверления в бетоне, кирпичной и каменной кладке.