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Бур Makita P-17083, SDS-Max, 14х400х540 мм
5.0
2
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Буры SDS-Max
    Бур Makita P-17083, SDS-Max, 14х400х540 мм
    Арт. Х1501577154
    5.0
    2
    Бур Makita P-17083, SDS-Max, 14х400х540 мм

      Бур Makita P-17083, SDS-Max, 14х400х540 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1501577154
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Япония
      Габариты, мм
      		14x400x500
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бур — режущий инструмент для проделывания отверстий в твёрдых материалах — в бетоне, камне, кирпиче. В быту и строительстве является основным видом оснастки для перфоратора.    Существует несколько конструкций хвостовика бура. Наиболее распространены стандарты SDS+ и SDS-max, которые отличаются диаметром хвостовика, а также количеством и размерами выемок, передающих вращающий момент и обеспечивающих фиксацию бура в патроне перфоратора