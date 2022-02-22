Бур Makita P-17083, SDS-Max, 14х400х540 мм
Арт. Х1501577154
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Япония
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Габариты, мм
|14x400x500
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Количество предметов, шт
|1
- Бур — режущий инструмент для проделывания отверстий в твёрдых материалах — в бетоне, камне, кирпиче. В быту и строительстве является основным видом оснастки для перфоратора. Существует несколько конструкций хвостовика бура. Наиболее распространены стандарты SDS+ и SDS-max, которые отличаются диаметром хвостовика, а также количеством и размерами выемок, передающих вращающий момент и обеспечивающих фиксацию бура в патроне перфоратора