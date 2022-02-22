Бур Makita P-29418, SDS-4Plus, 10x110/50 мм
Арт. 9016589382
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Япония
|
Габариты, мм
|110x10
|
Количество предметов, шт
|1
- Бур Makita P-29418 предназначен для перфораторов с патроном SDS-plus. Бур оснащен двумя твердосплавными режущими кромками. 4 пылеотводящие спирали обеспечивают оптимальный отвод отходов и готовое чистое отверстие. Особая геометрия спиралей снижает вибрацию. Специальная форма наконечника точно центрирует и направляет бур при работе.
Преимущества
- 4х-канавочная спираль
- Сниженная вибрация
- Точное сверление
- Быстрое сверление
- Оптимальный отвод отходов
- Продолжительный срок службы