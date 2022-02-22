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Бур Makita P-29418, SDS-4Plus, 10x110/50 мм
5.0
2
Найти аналог
Буры SDS-Plus
    Бур Makita P-29418, SDS-4Plus, 10x110/50 мм
    Арт. 9016589382
    5.0
    2
    Бур Makita P-29418, SDS-4Plus, 10x110/50 мм

      Бур Makita P-29418, SDS-4Plus, 10x110/50 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9016589382
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Габариты, мм
      		110x10
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бур Makita P-29418 предназначен для перфораторов с патроном SDS-plus. Бур оснащен двумя твердосплавными режущими кромками. 4 пылеотводящие спирали обеспечивают оптимальный отвод отходов и готовое чистое отверстие. Особая геометрия спиралей снижает вибрацию. Специальная форма наконечника точно центрирует и направляет бур при работе.

        Преимущества

        • 4х-канавочная спираль
        • Сниженная вибрация
        • Точное сверление
        • Быстрое сверление
        • Оптимальный отвод отходов
        • Продолжительный срок службы