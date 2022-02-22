Бур Makita P-29418, SDS-4Plus, 10x110/50 мм

Преимущества

4х-канавочная спираль

Сниженная вибрация

Точное сверление

Быстрое сверление

Оптимальный отвод отходов

Продолжительный срок службы

Бур Makita P-29418 предназначен для перфораторов с патроном SDS-plus. Бур оснащен двумя твердосплавными режущими кромками. 4 пылеотводящие спирали обеспечивают оптимальный отвод отходов и готовое чистое отверстие. Особая геометрия спиралей снижает вибрацию. Специальная форма наконечника точно центрирует и направляет бур при работе.