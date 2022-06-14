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Бур Makita P-77780 (SDS-Max, 18x540/400 мм)
5.0
3
2 635 ₽
Буры SDS-Max
    Бур Makita P-77780 (SDS-Max, 18x540/400 мм)
    Арт. Х1501577153
    5.0
    3
    Бур Makita P-77780 (SDS-Max, 18x540/400 мм)

      Бур Makita P-77780 (SDS-Max, 18x540/400 мм)

      2 635 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1501577153
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Габариты, мм
      		18x400x540
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      2 635 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бур Makita P-77780 предназначен для интенсивных работ с натуральным камнем твердых пород, армированным или усиленным бетоном. Четыре режущие кромки. Формируют высокоточные отверстия, имеют увеличенный срок службы. Подходит для использования с перфораторами SDS-Max

        Преимущества

        • Для интенсивных работ
        • Формируют высокоточные отверстия
        • Увеличенный срок службы
        • 4 режущих кромки
        • Кромки из высокопрочного твердого сплава
        • Центрирующее острие под углом 130°
        • Высокая точность засверливания
        • Маркер износа
        • Специальная геометрия
        • Высокая надежность