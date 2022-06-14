Бур Makita P-77827, SDS-Max, 20х400/520 мм

Бур Makita P-77827 предназначен для интенсивных работ с натуральным камнем твердых пород, армированным или усиленным бетоном. Четыре режущие кромки. Формируют высокоточные отверстия, имеют увеличенный срок службы. Подходит для использования с перфораторами SDS-Max

Преимущества