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Бур Makita P-77877 (SDS-Max, 22x800/920 мм)
5.0
2
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Буры SDS-Max
    Бур Makita P-77877 (SDS-Max, 22x800/920 мм)
    Арт. Х1501577121
    5.0
    2
    Бур Makita P-77877 (SDS-Max, 22x800/920 мм)
    Бур Makita P-77877 (SDS-Max, 22x800/920 мм)
      Бур Makita P-77877 (SDS-Max, 22x800/920 мм)
      Бур Makita P-77877 (SDS-Max, 22x800/920 мм)

      Бур Makita P-77877 (SDS-Max, 22x800/920 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1501577121
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Япония
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение
      		бетон, кирпич
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бур Makita P-77877 имеет канавки хвостовой части SDS-Max, что позволяет применять его для буровых молотков. Для сверления бетона, кирпича, камня

        Преимущества

        • Для интенсивных работ
        • Формируют высокоточные отверстия
        • Увеличенный срок службы
        • 4 режущих кромки
        • Кромки из высокопрочного твердого сплава
        • Центрирующее острие под углом 130°
        • Высокая точность засверливания
        • Маркер износа
        • Специальная геометрия
        • Высокая надежность