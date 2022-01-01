Бур Makita P-78047 (SDS-Max, 32x570/450 мм)
Арт. Х1501577166
Характеристики
|
Производитель
|
Назначение
|бетон
|
Упаковка
|упаковка с подвесом
|
По армированному бетону
|Да
|
Вид бура
|центрирующий
Описание товара:Бур Makita P-78047 имеет канавки хвостовой части SDS-Max, что позволяет применять его для буровых молотков. Для сверления бетона, кирпича, камня.
Преимущества и особенности:
- Для интенсивных работ;
- Формируют высокоточные отверстия;
- Увеличенный срок службы;
- 4 режущих кромки;
- Кромки из высокопрочного твердого сплава;
- Центрирующее острие под углом 130°;
- Высокая точность засверливания;
- Маркер износа;
- Специальная геометрия;
- Высокая надежность.
Комплектация:
- Бур Makita P-78047 – 1 шт.