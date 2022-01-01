Бур Makita P-78047 (SDS-Max, 32x570/450 мм)

Описание товара:

Преимущества и особенности:

Для интенсивных работ;

Формируют высокоточные отверстия;

Увеличенный срок службы;

4 режущих кромки;

Кромки из высокопрочного твердого сплава;

Центрирующее острие под углом 130°;

Высокая точность засверливания;

Маркер износа;

Специальная геометрия;

Высокая надежность.

Комплектация:

Бур Makita P-78047 – 1 шт.

Бур Makita P-78047 имеет канавки хвостовой части SDS-Max, что позволяет применять его для буровых молотков. Для сверления бетона, кирпича, камня.