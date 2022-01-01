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Бур Makita P-78047 (SDS-Max, 32x570/450 мм)
Найти аналог
Буры SDS-Max
    Бур Makita P-78047 (SDS-Max, 32x570/450 мм)
    Арт. Х1501577166
    Бур Makita P-78047 (SDS-Max, 32x570/450 мм)
    Бур Makita P-78047 (SDS-Max, 32x570/450 мм)
      Бур Makita P-78047 (SDS-Max, 32x570/450 мм)
      Бур Makita P-78047 (SDS-Max, 32x570/450 мм)

      Бур Makita P-78047 (SDS-Max, 32x570/450 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1501577166

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Назначение
      		бетон
      Упаковка
      		упаковка с подвесом
      По армированному бетону
      		Да
      Вид бура
      		центрирующий
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Бур Makita P-78047 имеет канавки хвостовой части SDS-Max, что позволяет применять его для буровых молотков. Для сверления бетона, кирпича, камня.

        Преимущества и особенности:

        • Для интенсивных работ;
        • Формируют высокоточные отверстия;
        • Увеличенный срок службы;
        • 4 режущих кромки;
        • Кромки из высокопрочного твердого сплава;
        • Центрирующее острие под углом 130°;
        • Высокая точность засверливания;
        • Маркер износа;
        • Специальная геометрия;
        • Высокая надежность.

        Комплектация:

        • Бур Makita P-78047 – 1 шт.