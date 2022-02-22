Бур Makita P-78047, SDS-Max, 32x570/450 мм
Арт. Х1501577118
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Япония
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение
|бетон, кирпич
- Бур Makita P-78047 предназначен для интенсивных работ с натуральным камнем твердых пород, армированным или усиленным бетоном. Четыре режущие кромки. Формируют высокоточные отверстия, имеют увеличенный срок службы. Подходит для использования с перфораторами SDS-Max
Преимущества
- Для интенсивных работ
- Формируют высокоточные отверстия
- Увеличенный срок службы
- 4 режущих кромки
- Кромки из высокопрочного твердого сплава
- Центрирующее острие под углом 130°
- Высокая точность засверливания
- Маркер износа
- Специальная геометрия
- Высокая надежность