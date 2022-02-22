Бур Makita P-78047, SDS-Max, 32x570/450 мм

Преимущества

Для интенсивных работ

Формируют высокоточные отверстия

Увеличенный срок службы

4 режущих кромки

Кромки из высокопрочного твердого сплава

Центрирующее острие под углом 130°

Высокая точность засверливания

Маркер износа

Специальная геометрия

Высокая надежность

Бур Makita P-78047 предназначен для интенсивных работ с натуральным камнем твердых пород, армированным или усиленным бетоном. Четыре режущие кромки. Формируют высокоточные отверстия, имеют увеличенный срок службы. Подходит для использования с перфораторами SDS-Max