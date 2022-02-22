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Бур Makita Р-78053, SDS-Max, 32x920/800 мм
5.0
2
Найти аналог
Буры SDS-Max
    Бур Makita Р-78053, SDS-Max, 32x920/800 мм
    Арт. Х1501577119
    5.0
    2
    Бур Makita Р-78053, SDS-Max, 32x920/800 мм

      Бур Makita Р-78053, SDS-Max, 32x920/800 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1501577119
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Япония
      Габариты, мм
      		32x800x920
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бур Makita Р-78053 предназначен для интенсивных работ с натуральным камнем твердых пород, армированным или усиленным бетоном. Четыре режущие кромки. Формируют высокоточные отверстия, имеют увеличенный срок службы. Подходит для использования с перфораторами SDS-Max

        Преимущества

        • Для интенсивных работ
        • Формируют высокоточные отверстия
        • Увеличенный срок службы
        • 2 режущих кромки
        • Кромки из высокопрочного твердого сплава
        • Центрирующее острие под углом 130°
        • Высокая точность засверливания
        • Маркер износа
        • Специальная геометрия
        • Высокая надежность