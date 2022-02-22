Бур Makita Р-78184 (SDS-Max, 40x1320/1200 мм)
Арт. Х1501577106
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Япония
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение
|бетон, кирпич, камень
- Бур Makita Р-78184 имеет канавки хвостовой части SDS-Max, что позволяет применять его для буровых молотков. Для сверления бетона, кирпича, камня
Преимущества
- Для интенсивных работ
- Формируют высокоточные отверстия
- Увеличенный срок службы
- 4 режущих кромки
- Кромки из высокопрочного твердого сплава
- Центрирующее острие под углом 130°
- Высокая точность засверливания
- Маркер износа
- Специальная геометрия
- Высокая надежность