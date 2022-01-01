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Бур Makita (SDS-Plus, 12х400х450 мм) P-30667
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Буры SDS-Plus
    Бур Makita (SDS-Plus, 12х400х450 мм) P-30667
    Арт. Х1501518
    Бур Makita (SDS-Plus, 12х400х450 мм) P-30667

      Бур Makita (SDS-Plus, 12х400х450 мм) P-30667

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1501518

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Габариты, мм
      		510x36x12 в упаковке
      Количество предметов, шт
      		1
      Устройство
      		SDS-4Plus
      По армированному бетону
      		Да
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Бур Makita P-30667 4-х спиральный, является сменным элементом для перфораторов и отбойных молотков, имеющих тип патрона SDS+.

        Особенности и преимущества:

        • Благодаря двум твердосплавным, равномерно функционирующим режущим кромкам оснастка легко проходит сквозь обрабатываемую поверхность. 
        • Отцентрированное коническое острие способствует сверлению в точно намеченном месте. 
        • Бур имеет четыре пылеотводящие спирали. 
        • В случае поломки оснастки её необходимо заменить, чтобы не перегрузить оборудование и продлить срок его службы.