Бур Makita (SDS-Plus, 12х400х450 мм) P-30667
Арт. Х1501518
Характеристики
|
Производитель
|
Габариты, мм
|510x36x12 в упаковке
|
Количество предметов, шт
|1
|
Устройство
|SDS-4Plus
|
По армированному бетону
|Да
Описание товара:Бур Makita P-30667 4-х спиральный, является сменным элементом для перфораторов и отбойных молотков, имеющих тип патрона SDS+.
Особенности и преимущества:
- Благодаря двум твердосплавным, равномерно функционирующим режущим кромкам оснастка легко проходит сквозь обрабатываемую поверхность.
- Отцентрированное коническое острие способствует сверлению в точно намеченном месте.
- Бур имеет четыре пылеотводящие спирали.
- В случае поломки оснастки её необходимо заменить, чтобы не перегрузить оборудование и продлить срок его службы.