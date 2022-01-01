Бур Makita (SDS-Plus, 16x400x450 мм) P-30732
Арт. 9016589385
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|510x36x16 в упаковке
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение
|гранит
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Упаковка
|упаковка с подвесом
Описание товара:Бур Makita P-30732 является сменным элементом для перфораторов и отбойных молотков, имеющих тип патрона SDS+.
Особенности и преимущества:
- Благодаря двум твердосплавным, равномерно функционирующим режущим кромкам оснастка легко проходит сквозь обрабатываемую поверхность.
- Отцентрированное коническое острие способствует сверлению в точно намеченном месте. Бур имеет четыре пылеотводящие спирали.
- В случае поломки оснастки её необходимо заменить, чтобы не перегрузить оборудование и продлить срок его службы.